РИАМО - 26 дек. «Умный госпиталь будущего» Bundang Сеульского национального университета на территории Международного медицинского кластера в «Сколкове» начнут строить в 2019–2022 годы, соглашение об участии Bundang в создании медкластера в «Сколкове» уже подписано, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Строительство здания «умного» госпиталя будущего Bundang» в «Сколкове» планируется осуществить в 2019–2022 годах в рамках государственно-частного партнерства между правительством Москвы и инвестором (группа «Ташир»). Южнокорейский госпиталь Bundang будет выполнять функции оператора нового лечебного учреждения», – говорится в сообщении.

Подписание соглашения об участии (Bundang) Сеульского национального университета в проекте создания Международного медицинского кластера в «Сколкове» состоялось 26 декабря. Документ подписали генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай и президент госпиталя Bundang Джон Сан Хун. Кроме того, в церемонии подписания приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея У Юн Гын.

После подписания соглашения госпиталь Bundang получает статус участника Международного медицинского кластера.

Учреждение будет копией южнокорейского госпиталя. Основными направлениями деятельности здесь будут онкология, кардиология, реабилитация, травматология и ортопедия, диагностика и комплексные медицинские осмотры. Пациенты смогут пройти лечение, реабилитацию, профилактическое медицинское обследование.

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«Госпиталь площадью 47,5 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 260 коек с восемью операционными и амбулаторным отделениями. К 2024 году численность медицинского персонала должна составить более 500 человек, из которых примерно 10% – иностранный персонал», – уточняется в сообщении.

Ожидается, что в новой клинике смогут получать помощь свыше 26 тысяч пациентов в год.

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