РИАМО - 26 дек. Управляющая организация «Евродом» из городского округа Истра исполнила предписания Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчетов жителям двух многоквартирных домов по Новой улице в деревне Лобаново, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков пояснил, что УК неправомерно завышала суммы платежей за электроэнергию на общедомовые нужды жителям домов №№10 и 11.

«При проверках жалоб жителей новостроек инспекторы установили, что «Евродом» допустил нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Они гласят, что объем коммунальных услуг по электроснабжению на ОДН, выставляемый к оплате собственникам помещений, не должен превышать установленный норматив потребления», – сказал Соков.

Глава надзорного ведомства дополнил, что для домов в Истре он составляет 0,61 киловатта на квадратный метр площади общего имущества.

«А управляющая компания рассчитывала плату по показаниям общедомовых приборов учета, и в итоге получалось превышение выставляемых сумм. «Евродому» выдали предписание о проведении перерасчета», – подчеркнул Соков.

По его мнению, оплата коммунальных ресурсов на общедомовые нужды – не самая затратная строчка в коммунальных квитанциях.

«Однако пренебрегать правильностью этих начислений не стоит. К примеру, в данном случае только авторам обращений в Госжилинспекцию вернули более полутора тысяч рублей. Если потребление коммунальных услуг на ОДН превышает норматив – скорее всего, это происходит из-за несанкционированных подключений или технологических утечек. Необходимо искать причины и устранять их, а не возлагать дополнительное финансовое бремя на собственников жилья», – пояснил Соков.

По истечении сроков предписаний «Евродом» представил документы, подтверждающие возврат излишне начисленных средств. Точные суммы перерасчетов составили: в доме №10 - 94 тысячи 094 рубля, в доме №11 – 81 тысячу 931 рубль.