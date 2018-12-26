РИАМО - 26 дек. В Подмосковье появится центр мемориальных услуг, который будет консультировать население по вопросам погребения и похоронного дела, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Создать государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр мемориальных услуг». Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения от имени Московской области осуществляются Главным управлением региональной безопасности Московской области», — говорится в распоряжении правительства Подмосковья.

Основная цель деятельности учреждения — информирование населения региона по вопросам погребения и похоронного дела, обеспечение равного доступа жителей к медиасреде, включая информирование о предоставлении муниципальных услуг, относящихся к сфере погребения и похоронного дела, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Центр также должен ритуально обслуживать население и взаимодействовать с центральными исполнительными органами государственной власти региона, государственными органами Подмосковья и органами местного самоуправления муниципалитетов по вопросам, относящимся к сфере погребения и похоронного дела.