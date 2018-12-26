РИАМО - 26 дек. В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» до 2023 года оборудуют еще 13 спортивных сооружений, в результате площадка может стать ареной для проведения масштабных мероприятий мирового уровня, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Развитие территории олимпийского комплекса «Лужники» продолжается. На сегодня здесь идет реконструкция двух и новое строительство еще 11 спортивных объектов. В том числе: многофункционального плавательного центра, центра художественной гимнастики, Ледового дворца «Кристалл», теннисного центра, а также реконструкция универсального спортивного зала «Дружба»», – сказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что принято решение о размещении на территории «Лужников» центра единоборств для проведения соревнований по боксу и самбо.

«Все сооружения должны быть построены и открыты до конца 2023 года», – заверил Хуснуллин.

Главная задача городских властей, по словам заместителя мэра, завершить превращение «Лужников» в современный спортивный кластер и комфортный парк, где с удовольствием будут проводить время жители и гости столицы.

«Лужники» – единственный в мире комплекс подобного уровня, расположенный в центре мегаполиса. После реконструкции его будут посещать около 6 миллионов человек в год. Основной ареной чемпионата мира по футболу стала Большая спортивная арена «Лужники», в марте 2018 года признанная стадионом года по версии интернет-портала о стадионах StadiumDB.

«Лужники» успешно прошли испытание масштабным событием международного уровня – более 500 тысяч болельщиков посетило арену за время мундиаля.