РИАМО - 26 дек. В период новогодних праздников дорожные службы Одинцовского района Подмосковья перейдут на круглосуточное дежурство, для содержания автомобильных дорог местного значения будет привлечено 73 единицы специализированной техники, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов подчеркнул, что особое внимание будет уделено работе дорожников в новогодние праздники.

«График дежурств дорожных служб и подрядных организаций расписан и сформирован. Глав поселений прошу мне передавать сразу информацию, если где-то какое-то западание по уборкам муниципальных дорог, чтобы я поставил это на личный контроль и ситуацию отработал с директором нашего МКУ», – отметил Иванов.

Также сформирован необходимый запас противогололедных материалов.

В Одинцовском районе 741 автомобильная дорога местного значения, протяженностью 605 километров.