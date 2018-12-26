РИАМО - 26 дек. В период новогодних праздников дорожные службы Одинцовского района Подмосковья перейдут на круглосуточное дежурство, для содержания автомобильных дорог местного значения будет привлечено 73 единицы специализированной техники, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов подчеркнул, что особое внимание будет уделено работе дорожников в новогодние праздники.
«График дежурств дорожных служб и подрядных организаций расписан и сформирован. Глав поселений прошу мне передавать сразу информацию, если где-то какое-то западание по уборкам муниципальных дорог, чтобы я поставил это на личный контроль и ситуацию отработал с директором нашего МКУ», – отметил Иванов.
Также сформирован необходимый запас противогололедных материалов.
В Одинцовском районе 741 автомобильная дорога местного значения, протяженностью 605 километров.
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