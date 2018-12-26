РИАМО - 26 дек. Совет по содействию развитию конкуренции появился в Подмосковье, это коллегиальный орган, созданный для рассмотрения вопросов и подготовки предложений для содействия развитию конкуренции, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Образовать совет по содействию развитию конкуренции в Московской области», – говорится в документе.

Совет по содействию развитию конкуренции в Московской области является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений, направленных на содействие развитию конкуренции в регионе. Решения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер.

Задача совета – организовать взаимодействие центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, госорганов региона и госучреждений Московской области, органов местного самоуправления муниципалитетов, общественных организаций, представляющих интересы потребителей товаров и услуг, по подготовке предложений и согласованных решений по содействию развитию конкуренции.

Совет также должен выявлять и анализировать проблемы развития конкуренции, подготавливать рекомендации органам государственной власти Подмосковья, в том числе с учетом передового опыта субъектов РФ. Совету также нужно рассматривать вопросы создания стимулов и условия для развития субъектов предпринимательской деятельности Московской области, защиты их интересов.

Совет возглавляет председатель – зампред правительства Подмосковья, отвечающий за решение вопросов конкурентной политики. В состав совета в качестве заместителя председателя входит председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья – руководитель уполномоченного органа по внедрению стандарта развития конкуренции в Московской области.

Ранее Подмосковье заняло первое место в группе «Финансово-экономические центры и сырьевые экспортоориентированные регионы» рейтинга регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции в 2017 году, в общем рейтинге Московская область заняла второе место. Рейтинг подготовило министерство экономического развития РФ.