РИАМО - 26 дек. Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту в столице при досмотре срезов цветов гелиантуса из Голландии выявили наличие у растений западного (калифорнийского) цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Досмотр на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» проводился 22 декабря 2018 года.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.