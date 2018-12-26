РИАМО - 26 дек. На фестивале «Путешествие в Рождество», который продлится в столице до 13 января, работают 78 площадок, две трети из них расположены в городских округах, сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«В этом году у нас 78 площадок. Причем две трети из них расположены в округах. Это не умаляет ни в коей мере значимости центральных площадок, но мы считаем, что у москвичей должна быть возможность посещать высокого уровня мероприятия и в центре, и на площадках у дома», – сказала Сергунина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в грядущие новогодние праздники в столице будет побит прошлогодний рекорд по количеству туристов, так как на даты праздников уже забронированы 100% гостиничных номеров города.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также мастер-классы и спортивные игры. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

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