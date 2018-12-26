РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники полиции Подольска на минувшей неделе раскрыли три кражи и один грабеж в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 18 по 24 декабря в дежурную часть УМВД России по Подольску поступило более 1 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За этот период был раскрыт один факт причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи», – говорится в сообщении.

За данный период сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. В частности, они проверили 12 мест и составили 16 административных протоколов.