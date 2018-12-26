РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. Жители Королева смогут выиграть абонемент на ледовые площадки, в бассейн или на елку главы горокруга, сообщается на странице комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.

Организатором розыгрыша является комитет по физической культуре и спорту Королева. Итоги розыгрыша подведут 27 декабря и 2 января.

«Комитет по физической культуре, спорту и туризму городской администрации дарит три новогодних подарка: абонемент на ледовые площадки и бассейн «Вымпел», абонемент на ледовые площадки стадиона «Вымпел» и в Ледовый дворец имени Касатонова, а также билет на новогоднюю елку главы городского округа», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на страницу спорткомитета в Instagram: @sportkorolev, поставить лайк на пост о розыгрыше, сделать репост афиши и отметить друга в комментариях.