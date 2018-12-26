РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники ГИБДД в Подольске выявили более 300 нарушений правил дорожного движения (ПДД) за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря – ред.) сотрудниками ГИБДД в Подольске было выявлено и пресечено свыше 300 нарушений ПДД. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Также за данный период было выявлено более 140 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств, а за неправильную парковку с улиц округа эвакуировали около 40 автомобилей», – говорится в сообщении.

Сумма назначенных штрафов составила более 200 тысяч рублей. Всего за прошедшую неделю в Подольске произошло 177 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали пять человек.