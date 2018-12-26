РИАМО – 26 дек. Компания «Яндекс» рассказала о самых странных поисковых запросах россиян за 2018 год, сообщает Газета.ru.

Представители компании сохранили авторские орфографию и пунктуацию.

«Среди самых необычных оказались запросы: «как вернуть расположение кота», «куда сходить, где нет людей», «очень сильный засос», «как отомстить мужчине рыбе», – говорится в материале.

Кроме того, встречались запросы «нога акинфеева обои», «как сделать как будто на снимке перелом», «что может быть, если часто есть яичницу», «как работает вкус клубники зимой на леща», «как добраться от масложирокомбината до седьмого неба».

Россиян также, к примеру, интересовало, «как правильно вести инстаграм кота». Другие представляли свои дальнейшие планы значительно менее точно – запрос «купили щенка что дальше» – подтверждает это.

«Как развеселить самую грустную собаку» и «почему мои проклятия не действуют» тоже оказались в списке самых нелепых запросов пользователей.