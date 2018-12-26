РИАМО - 26 дек. Домодедовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь бывшего участкового УМВД по городскому округу Домодедово, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По версии следствия, сотрудник полиции, получив сообщение о преступлении – краже имущества местной жительницы – убедил ее написать заявление об отсутствии претензий.

«Без проведения надлежащей проверки он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.