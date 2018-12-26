РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 дек. Заместитель директора красногорского колледжа Сергей Демин стал лауреатом губернаторской премии «Лучший по профессии» в сфере образования, сообщила «РИАМО в Красногорске» ведущий редактор образовательного заведения Лариса Шкиль.

«В среду (26 декабря - ред.) замминистра образования региона Ирина Каклюгина наградила лауреатов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. В номинации «Лучший заместитель руководителя профессиональной образовательной организации» победил заместитель директора по административно-хозяйственной работе Красногорского колледжа Сергей Демин», – сказала Шкиль.

По ее словам, с 2017 года Демин занимает должность заместителя директора ГБПОУ МО «Красногорский колледж» по управлению образовательными ресурсами и информационно-техническому развитию.

«При непосредственном участии Сергея Демина в 2013 году происходило обновление структуры и материально-технической базы профессионального образования Московской области в части реорганизации Красногорского колледжа путем присоединения к нему семи профессиональных образовательных организаций Северо-западного региона Московской области», – добавила Шкиль.

В колледже с 2012 по 2018 год создали и оснастили новейшим оборудованием учебно-производственные лаборатории нанотехнологий, «Умный дом», лабораторию сварочных работ. Также открыли площадки для проведения отборочных соревнований по пяти компетенциям по стандартам WorldSkillsRussia, площадку для демонстрационного экзамена и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

Совместно с руководством Сбербанка на базе колледжа создали кабинет обучения и повышения квалификации банковских работников, современный автодром и ситуационный центр.