РИАМО - 26 дек. Подмосковные Химки 30 декабря станут площадкой для проведения масштабного ночного новогоднего автоквеста, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участников ждут десять различных локаций, а также увлекательные задания, конкурсы и сказочные персонажи. Главная цель – вернуть праздник в Химки.

«Мы хотим возобновить проведение автоквестов на территории Химок. Надеюсь, что мы найдем отклик со стороны жителей. Для победителей мы подготовили различные подарки. К участию приглашаем всех желающих», – сказал руководитель отдела по работе с молодежью в городском округе Даниил Мешков.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Победителей ждут призы и подарки. Стартует автоквест в 22:00 от АУ «Арена Химки» (улица Кирова, владение 24).

Как провести зиму в Подмосковье>>