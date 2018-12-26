РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. В пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 27 декабря временно отключат горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации управления теплоснабжением, 27 декабря с 9:00 до 12:00 будет приостановлена подача горячего водоснабжения в микрорайоне Климовск по адресам: улица Революции, дома №№4 и 6; улица Серпуховская, дома №№3 и 4; улица 8 Марта, дом №12», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.