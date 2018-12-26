РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. Воспитанники детского сада №45 «Теремок» в Королеве испекли пряники в качестве угощения для посетителей рождественского праздника, который пройдет в городе 5 января, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«В нашем детском саду приготовление пряников – давняя традиция. Каждый год мы их печем и украшаем, в этом году пряники привезем на городской рождественский праздник», – сказала заведующая детским садом Людмила Кочмарева.

Дети участвовали на всех этапах производства вкусного угощения. Сначала они замесили тесто, потом с помощью форм сделали пряники и отнесли на кухню, чтобы испечь их. После чего ребята вместе с родителями и воспитателями украсили свои пряники.

На празднике 5 января воспитанники детского сада угостят жителей города пряниками, сделанными своими руками.

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