РИАМО - 26 дек. Для Дмитрия Великоцкого из Москвы уходящий год стал очень везучим: сначала в лотерею «Гослото «7 из 49» он выиграл более 100 тысяч рублей, а меньше чем через год в «Русском лото» счастливым оказался 1262-й тираж, по итогам которого он стал обладателем загородного дома стоимостью 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

«Второй своей крупной победе я особенно обрадовался. Предчувствия перед выигрышем у меня не было, но я знал, что если не сегодня, то завтра точно выиграю. Я бы хотел всем участникам пожелать оптимизма и никогда не отчаиваться. Я, например, не расстраиваюсь, даже когда не выигрываю, ведь часть средств с покупки билета идет на развитие спорта в стране. Это очень здорово!» – сказал победитель.

Дмитрий считает, что сможет выиграть еще не раз. Он уже купил билет на новогодний тираж «Русского лото», главный приз которого – миллиард рублей. Обладателем баснословной суммы станет один человек, или ее разделят несколько победителей.

«Если я выиграю миллиард, то потрачу его на мечты своих близких. Для меня важно, чтобы родные люди были счастливы. Я всегда хотел жить в теплой стране, возможно, если стану миллиардером, реализую свое желание», – сказал он.

Розыгрыш новогоднего тиража состоится 1 января в телеэфире одного из федеральных каналов. Билеты на праздничный тираж можно приобрести в лотерейных киосках, отделениях «Почты России», салонах связи, «Пятерочке» и «Перекрестке», а также на сайте.

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