РИАМО - 26 дек. Лучшие зимние виды российской столицы на 12 больших лайтбоксах увидят москвичи и гости города в рамках выставки «Москва. Зима», которая начнет работу в среду в павильоне на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Москва. Зима» – вторая выставка в рамках большого выставочного проекта «Москва: четыре сезона», который будет идти в павильоне «Макет Москвы» в 2018-2019 годах.

«Работы лучших фотографов, показывающие наш любимый город с разных, в том числе и необычных ракурсов, будут экспонироваться в выставочном холле при входе в павильон», – отметил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что первая выставка «Москва. Осень», стартовавшая в конце ноября, стала своеобразным подведением художественных итогов сезона.

«Проект получил хорошие отзывы посетителей. Теперь у ценителей фотографии будет гораздо больше времени для знакомства с работами. Выставка продлится до начала марта», – подчеркнул Левкин.

Он полагает, что выставка, несомненно, добавит популярности павильону «Макет Москвы», который уже стал значимой достопримечательностью для российских и иностранных туристов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать «Макет Москвы» одной из точек притяжения на ВДНХ и уже можно говорить о том, что с этой задачей удалось справиться. Более того, павильон становится общегородским туристическим объектом и многие региональные компании специально организовывают на него туры. Всего с момента открытия в октябре 2017 года павильон посетили уже более 220 тысяч человек», – заявил Левкин.

Руководитель департамента напомнил, что в данный момент гости павильона «Макет Москвы» могут увидеть четыре светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы», которые демонстрируются в начале каждого часа.

Левкин пояснил, что на макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности.

«На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом», – уточняется в материале.

Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.

Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом общая длина проводов превышает 20 километров. 16 тысяч объектов на макете имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным – административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы. 1200 отдельных лампочек составляют интерактивную полноцветную систему освещения макета с суммарной мощность 5500 Вт.

«Чтобы экспозиция павильона «Макет Москвы» выглядела так, как сегодня, потребовалось 6 лет кропотливого труда. Завершить все работы планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров», – заключается в сообщении.