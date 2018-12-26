РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Туристический кластер «Дубровицы» в Подольске стал одной из шести главных региональных новогодних площадок в рамках областной акции «Зима в Подмосковье», до 27 декабря Певческое поле и Дворцовую площадь Дубровиц подготовят к проведению праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Праздничное убранство территории Дворцовой площади поселка Дубровицы будет включать в себя 16-метровую новогоднюю елку, ростовые фигуры, цветовые арки, 38 деревьев будут украшены цветовой иллюминацией», – говорится в сообщении.

На Певческом поле приступили к оборудованию катка площадью 300 квадратных метров, а также места для катания гостей на лошадях.

Также на Певческом поле планируется установка трех передвижных павильонов для продажи горячих напитков, а на Дворцовой площади появятся 13 шатров для праздничной ярмарки. Три из них предназначены для продажи горячих блюд и 10 – для сувенирной торговли. Для удобства посетителей мероприятий установят четыре биотуалета.

В рамках праздничной программы в Дубровицах с 28 декабря по 8 января проведут множество мероприятий: катание с горок на тюбингах, на лыжах, спортивные соревнования, конкурсные и интерактивные программы для детей и взрослых, концертные программы, в которых примут участие лучшие творческие коллективы округа.

Во время новогодних и рождественских праздников туристско-информационный центр организует бесплатные пешеходные экскурсии по усадебному комплексу.

Для удобства автомобилистов оборудуют дополнительные парковочные места вдоль объездной дороги поселка Дубровицы на 100 машино-мест. Данные парковки будут обозначены соответствующими дорожными знаками.

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