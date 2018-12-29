Что делать с остатками продуктов после Нового года

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Делая закупки к Новому году, проверяйте срок годности на упаковке продукта. Берите максимально свежее – чтобы оно могло храниться еще неделю после праздника.

Никогда не заправляйте весь салат сразу. Лучше разбить блюдо по небольшим емкостям и смешивать в красивом салатнике только то, что поставите на стол. В отличие от заправленного салата, нарезка из овощей и вареных яиц без соуса может храниться в холодильнике несколько дней.

Соки и другие напитки выставляйте на стол по мере их употребления. Так вы избежите десятка открытых и недопитых бутылок.

Не оставляйте в готовых блюдах ложки и не пользуйтесь одним прибором во всех салатниках.

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