Что делать с остатками продуктов после Нового года

Выберите город, округ или район в московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Видное, Ленинский районВоскресенск, Воскресенский районВолоколамск, Волоколамский район

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)Звенигород (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломна (г.о.)Клин, Клинский район

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Ликино-Дулево (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино, Лотошинский район

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайск, Можайский район

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцово, Одинцовский районОрехово-Зуево (г.о.)Озеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкино, Пушкинский район

Р

Раменское, Раменский районРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск, Солнечногорский районСерпухов, Серпуховский районСергиев Посад, Сергиево-Посадский районСтупино (г.о.)

Т

Талдом, Талдомский район

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чеховский городской округ

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково, Щелковский район

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
-5˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Зима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Зима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Что делать с остатками продуктов после Нового года
Шпаргалки

Что делать с остатками продуктов после Нового года

Как спасти продукты, которые остались с новогоднего стола, читайте в материале РИАМО.
©  pixabay.com
1

Советы опытных хозяек

©  pixabay.com

Делая закупки к Новому году, проверяйте срок годности на упаковке продукта. Берите максимально свежее – чтобы оно могло храниться еще неделю после праздника. 

Никогда не заправляйте весь салат сразу. Лучше разбить блюдо по небольшим емкостям и смешивать в красивом салатнике только то, что поставите на стол. В отличие от заправленного салата, нарезка из овощей и вареных яиц без соуса может храниться в холодильнике несколько дней. 

Соки и другие напитки выставляйте на стол по мере их употребления. Так вы избежите десятка открытых и недопитых бутылок. 

Не оставляйте в готовых блюдах ложки и не пользуйтесь одним прибором во всех салатниках.

Эксперимент РИАМО: как выбрать красную икру на Новый год>>

2

Выбросить все несъедобное

© Фото, пресс-служба Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям

В первую очередь, среди оставшихся продуктов нужно выбрать те, которые точно нельзя долго хранить. К ним относятся: салаты с кисломолочными соусами, майонезом или сметаной; свежеприготовленные грибы; слабосоленая рыба. 

Все, что не сможете съесть в течение нескольких часов после праздника – выбрасывайте без сожаления.

Эксперимент РИАМО: какое шампанское выбрать на Новый год>>

3

Герметично упаковать и убрать в холодильник

©  pixabay.com

Некоторые продукты можно хранить несколько дней, если они не лежали в одной тарелке с майонезными салатами или горячими блюдами. Их нужно упаковать в герметичный контейнер и оставить в холодильнике на 2-3 дня. 

Так следует поступить с копченой, соленой, запеченной или жареной рыбой; колбасной и сырной нарезкой (вареную колбасу лучше не храните более 2 суток). 

При этом соблюдайте правило соседства: не храните рыбу и мясо рядом с десертами и молочкой. 

Герметичные контейнеры подойдут не только для холодильника, но и для морозилки. Если подходящей емкости нет, то на выручку придут полиэтиленовые пакеты. Оберните продукты в несколько слоев, чтобы избежать попадание воздуха. 

Как встречать Новый год‑2019: свинья‑копилка, желуди и золото>>

4

Приготовить пиццу или солянку

© flickr.com,Liza Lagman Sperl

Кусочки колбасы и сыра, которые соприкоснулись с соусами, можно использовать для пиццы или солянки. 

Копченую или жареную курицу можно пустить на суп или потушить с картошкой или рисом. Главное – хорошо проварить или прожарить эти блюда, поместить в чистую посуду и обязательно накрыть крышкой, чтобы они не распространяли запах. Тогда их можно хранить в холодильнике почти неделю.

5

Заморозить остатки

© flickr.com,Thomas Lübke

Если вы хотите увеличить срок хранения соленой или копченой рыбы, положите ее в морозильник. Там она может храниться до полугода.

Также в морозильник положите излишки овощей, фруктов и жареное мясо. В морозилке фрукты и ягоды пролежат год, а вот с мясными продуктами лучше справиться за несколько месяцев (замораживать мясо рекомендуется при температуре минус 18-24 градуса).

Помните, что для заморозки подходят неводянистые фрукты и овощи (например, томаты в качестве сильно потеряют, не говоря уже об огурцах).

Зелень можно мелко нарезать, просушить и тоже отправить в морозилку. Понемногу добавляйте зеленую нарезку в супы и вторые блюда.

Вареные морепродукты тоже отлично идут в заморозку – потом их можно класть в салаты, соусы для пасты, рыбный суп. Заморозить можно даже остатки лососевой икры – она сгодится для бутербродов.

Остатки соуса бешамель или болоньез разложите по контейнерам и заморозьте. Для использования по назначению их достаточно будет просто разогреть.

6

Сварить компот из ягод

© flickr.com,Vasile Cotovanu

Свежие фрукты и ягоды можно использовать для приготовления компота, морса или пирога. 

Если вы все же решите их хранить, то яблоки, цитрусовые, виноград, киви и груши положите в холодное место. При этом винограду и ягодам необходим постоянный приток воздуха. Обеспечить вентиляцию можно, поместив их в сотейник или дуршлаг с дырочками в днище и стенках. 

А вот бананы не нужно класть в холодильник – они от этого темнеют. Не отламывайте банан от грозди, а срезайте там, где заканчивается палочка плодоножки и начинается мякоть. 

Женщинам – любви, детям – котов: о чем москвичи просят Деда Мороза>>

7

Накормить бездомных

© РИАМО, Николай Корешков

Если хранить продукты негде или не хочется, не спешите их выбрасывать. Все свежее рассортируйте по отдельным пакетам, положите готовые блюда в одноразовые контейнеры и приложите пластиковую ложку, добавьте фрукты, хлеб и красиво завяжите – новогодний подарок для бездомного готов.

Все это можно передать в социальные столовые или точки питания, организованные благотворительными организациями. Например, волонтерам службы «Милосердие», которая кормит бездомных.

Адрес: ул. Николоямская, д. 55, палатка службы «Милосердие».

Как принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!»>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Надежда Бабушкина
Новый год 2018-2019Новый Год
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё