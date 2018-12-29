Что делать с остатками продуктов после Нового года

Советы опытных хозяек
Делая закупки к Новому году, проверяйте срок годности на упаковке продукта. Берите максимально свежее – чтобы оно могло храниться еще неделю после праздника.
Никогда не заправляйте весь салат сразу. Лучше разбить блюдо по небольшим емкостям и смешивать в красивом салатнике только то, что поставите на стол. В отличие от заправленного салата, нарезка из овощей и вареных яиц без соуса может храниться в холодильнике несколько дней.
Соки и другие напитки выставляйте на стол по мере их употребления. Так вы избежите десятка открытых и недопитых бутылок.
Не оставляйте в готовых блюдах ложки и не пользуйтесь одним прибором во всех салатниках.
Выбросить все несъедобное
В первую очередь, среди оставшихся продуктов нужно выбрать те, которые точно нельзя долго хранить. К ним относятся: салаты с кисломолочными соусами, майонезом или сметаной; свежеприготовленные грибы; слабосоленая рыба.
Все, что не сможете съесть в течение нескольких часов после праздника – выбрасывайте без сожаления.
Герметично упаковать и убрать в холодильник
Некоторые продукты можно хранить несколько дней, если они не лежали в одной тарелке с майонезными салатами или горячими блюдами. Их нужно упаковать в герметичный контейнер и оставить в холодильнике на 2-3 дня.
Так следует поступить с копченой, соленой, запеченной или жареной рыбой; колбасной и сырной нарезкой (вареную колбасу лучше не храните более 2 суток).
При этом соблюдайте правило соседства: не храните рыбу и мясо рядом с десертами и молочкой.
Герметичные контейнеры подойдут не только для холодильника, но и для морозилки. Если подходящей емкости нет, то на выручку придут полиэтиленовые пакеты. Оберните продукты в несколько слоев, чтобы избежать попадание воздуха.
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Приготовить пиццу или солянку
Кусочки колбасы и сыра, которые соприкоснулись с соусами, можно использовать для пиццы или солянки.
Копченую или жареную курицу можно пустить на суп или потушить с картошкой или рисом. Главное – хорошо проварить или прожарить эти блюда, поместить в чистую посуду и обязательно накрыть крышкой, чтобы они не распространяли запах. Тогда их можно хранить в холодильнике почти неделю.
Заморозить остатки
Если вы хотите увеличить срок хранения соленой или копченой рыбы, положите ее в морозильник. Там она может храниться до полугода.
Также в морозильник положите излишки овощей, фруктов и жареное мясо. В морозилке фрукты и ягоды пролежат год, а вот с мясными продуктами лучше справиться за несколько месяцев (замораживать мясо рекомендуется при температуре минус 18-24 градуса).
Помните, что для заморозки подходят неводянистые фрукты и овощи (например, томаты в качестве сильно потеряют, не говоря уже об огурцах).
Зелень можно мелко нарезать, просушить и тоже отправить в морозилку. Понемногу добавляйте зеленую нарезку в супы и вторые блюда.
Вареные морепродукты тоже отлично идут в заморозку – потом их можно класть в салаты, соусы для пасты, рыбный суп. Заморозить можно даже остатки лососевой икры – она сгодится для бутербродов.
Остатки соуса бешамель или болоньез разложите по контейнерам и заморозьте. Для использования по назначению их достаточно будет просто разогреть.
Сварить компот из ягод
Свежие фрукты и ягоды можно использовать для приготовления компота, морса или пирога.
Если вы все же решите их хранить, то яблоки, цитрусовые, виноград, киви и груши положите в холодное место. При этом винограду и ягодам необходим постоянный приток воздуха. Обеспечить вентиляцию можно, поместив их в сотейник или дуршлаг с дырочками в днище и стенках.
А вот бананы не нужно класть в холодильник – они от этого темнеют. Не отламывайте банан от грозди, а срезайте там, где заканчивается палочка плодоножки и начинается мякоть.
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Накормить бездомных
Если хранить продукты негде или не хочется, не спешите их выбрасывать. Все свежее рассортируйте по отдельным пакетам, положите готовые блюда в одноразовые контейнеры и приложите пластиковую ложку, добавьте фрукты, хлеб и красиво завяжите – новогодний подарок для бездомного готов.
Все это можно передать в социальные столовые или точки питания, организованные благотворительными организациями. Например, волонтерам службы «Милосердие», которая кормит бездомных.
Адрес: ул. Николоямская, д. 55, палатка службы «Милосердие».
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