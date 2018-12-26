РИАМО - 26 дек. В центре столицы трое неизвестных напали на 33-летнего безработного мужчину, они избили его битой и украли более 1,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбое поступило по адресу: проспект Мира, дом 76.

«Двадцать четвертого декабря в 21:55 в подъезде дома по указанному адресу трое неизвестных бейсбольной битой нанесли гражданину телесные повреждения, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, телефон сотовой связи и личные документы», – сообщил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 1,57 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».