РИАМО - 26 дек. Среднемесячная зарплата в столице в октябре выросла, по сравнению с сентябрем, на 2,5%, реальная зарплата выросла на 2,3%, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в октябре 2018 года, по оценке, составила 79151 рубль и, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличилась на 2,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 9%», — говорится в докладе.

При этом реальная начисленная заработная плата в октябре увеличилась на 5%, по сравнению с прошлым октябрем, и выросла на 2,3% по сравнению с сентябрем 2018-го.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2018 года составила 267,9 миллиона рублей и, по сравнению с 1 декабря 2017 года, увеличилась в 2,8 раза, по сравнению с 1 ноября 2018 года, задолженность увеличилась на 9%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2018 года отсутствовала.

На 1 декабря 2018 года просроченная задолженность по заработной плате в размере 267,9 миллиона рублей возникла из-за отсутствия собственных средств организаций.