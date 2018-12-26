РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. Глава Королева Александр Ходырев поздравил жителей с Днем образования города, в 2018 году Королев празднует свое 80-летие, сообщается в Instagram-аккаунте главы муниципалитета.

Королев основали 26 декабря 1938 года. Это самый большой по населению наукоград. Также Королев считается космической столицей России.

«Дорогие королевцы! От всей души поздравляю вас с Днем образования нашего города! На протяжении последних четырех лет мы при поддержке губернатора и правительства Московской области реализовали множество проектов, направленных на улучшение качества жизни наших горожан. Однако еще больше остается впереди!» – написал Ходырев.

Он также поблагодарил жителей за поддержку и добавил, что темпы развития города снижаться не будут.