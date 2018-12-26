РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Фестиваль зимнего плавания «Русская удаль» пройдет на пруду микрорайона Южный подмосковного Подольска 5 января, в программе мероприятия прыжки в воду через огненное кольцо, русские забавы и конкурсы, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«Жители Подольска смогут посетить 5 января фестиваль зимнего плавания «Русская удаль». В программе мероприятия будет выступление ансамбля «Яблочко», аквааэробика, заплывы, прыжки в воду через горящее кольцо, конкурсная программа для детей и многое другое», – сказала организатор.

Также пришедшие смогут посостязаться в перетягивании каната, поучаствовать в русских забавах и в поднятиях тяжестей.

Мероприятие начнется в 12:00. Принять участие смогут все желающие бесплатно по адресу: улица Молодежная, дом №2А, пруд микрорайона Южный.