РИАМО - 26 дек. Столичные следователи начали проверку информации о том, что пациентка одной из частных клиник пожаловалась на ухудшение зрения во время косметологических процедур, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя.

«В СМИ утверждается, что в декабре женщина обратилась в одну из частных клиник для проведения косметологических процедур и во время процедуры женщина пожаловалась на ухудшение зрения, после чего была госпитализирована в городскую больницу», – отметила Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями будет дана правовая оценка всем действиям сотрудников данной клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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