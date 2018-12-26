РИАМО - 26 дек. По состоянию на конец ноября в столице сократилось поголовье крупного рогатого скота на 6% по сравнению с аналогичной датой 2017 года, в то же время поголовье птиц увеличилось на 16,2%, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«На конец ноября 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 7,5 тысяч голов (на 6% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 3,2 (на 7,1% меньше)», – отмечается в докладе.

Поголовье свиней оказалось на 97,7% меньше, овец и коз –в два раза больше, птицы – 14,6 тысячи голов (на 16,2% больше).

В ноябре 2018 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,2 тысячи тонн, молока – 2 тысячи тонн.