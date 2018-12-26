РИАМО - 26 дек. Около 70% от общего числа выданных сертификатов по программе «Социальная ипотека» с момента ее реализации получили медицинские работники Московской области, сообщила в среду журналистам заместитель министра жилищной политики Подмосковья Елена Черникова.

«Если мы посмотрим программу («Социальная ипотека» – ред.) с самого начала, то 70% сертификатов получили медицинские работники», – сказала Черникова.

Кроме того, она рассказала о том, как реализовывается механизм выплат денежных средств на жилье по соципотеке.

«Первоначально мы компенсируем 50% выплат первоначального взноса, а далее в течение 10 лет правительство ежемесячно компенсирует остаток основного долга в качестве субсидий», – добавила Черникова.

В среду в доме правительства Московской области более 30 медицинским работникам Подмосковья вручили свидетельства на жилье по программе «Социальная ипотека».

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Более 1,2 тысячи человек стали участниками программы с 2016 года. По условиям социальной ипотеки правительство региона полностью компенсирует стоимость приобретаемого жилья, специалистам необходимо оплатить только проценты по кредиту. Участие в программе могут принимать врачи, учителя и ученые.