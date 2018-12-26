РИАМО – 26 дек. Министерство обороны России провело летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный пуск ракеты комплекса «Авангард», команду о начале испытаний дал лично Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, сообщается на сайте kp.ru.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком произвели на полигоне Кура в Камчатском крае», – отмечается в материале.

В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

Президент России после испытаний поблагодарил создателей «Авангарда» и участников мероприятия за отличную работу.

Впервые о создании ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком Путин рассказал 1 марта в своем послании Федеральному собранию. Первые ракетные комплексы заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.