РИАМО - 26 дек. Минэкологии одобрило проект организации природного рекреационного комплекса «Парковый ансамбль в районе деревни Хлыбы», который расположен в междуречье реки Яхромы на территории Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Комплекс создается по инициативе администрации округа и включает в себя уникальный садово-парковый ландшафт, созданный в начале ХХ века. Общая площадь проектируемой ООПТ составляет 6,3 гектара.

«В состав рекреационного комплекса входят восемь аллей из старовозрастных лип, елей, сосен и вязов. Здесь отмечены также два старых вяза, возраст которых может составлять до 250 лет. По мнению специалистов, все аллеи и одиночные деревья являются уникальными объектами искусственного происхождения и заслуживают особой охраны», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на территории комплекса обитают краснокнижные виды животных: обыкновенный уж, осоед, черный коршун, желтогорлая мышь и клинтух (редкая дуплогнездная птица).

Культурное значение территории обусловлено ее древностью: деревня Хлыбы упоминается еще в летописях XII века, как часть Ростово-Суздальского княжества.

Режим особой охраны комплекса содержит запрет на выделение здесь земельных участков, строительство, вырубку насаждений, проезд автотранспорта, разведение костров и обустройство туристических стоянок. В ООПТ будет разрешен отдых жителей и прокладка туристических троп при условии соблюдения охранного режима.