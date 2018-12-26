РИАМО - 26 дек. Минэкологии оштрафовало транспортников в Раменском районе Подмосковья за несанкционированную свалку бетонных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора закончили административное расследование в отношении ООО «Управление механизации и автотранспорта ГК Крисмар-ММ», которое владеет земельным участком в поселении Островецкое Раменского района. Проверка проводилась по обращениям местных жителей, которые сообщили в Минэкологии о навалах строительных отходов на территории общества.

«В ходе проверки установлено, что на земельном участке имеются очаговые навалы боя бетона. Строительный мусор планировалось использовать для планировки территории под стоянку строительной техники», – отмечается в материале.

За размещение отходов на открытом грунте без защиты от осадков и системы ливнестоков общество оштрафовали на 110 тысяч рублей и предписали устранить нарушение правил обращения с отходами.