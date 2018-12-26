Тем, кто еще не придумал, где встречать Новый 2019 год, но точно не хочет праздновать в ресторане или дома перед телевизором, стоит отправиться в Подмосковье. Самые креативные подмосковные проекты подготовили программы на новогоднюю ночь с захватом первых чисел января. Любители необычных вечеринок и активного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на новогодний «бал абсурда» или посидеть у пионерского костра, встретить Новый год в лесу или поднять бокал шампанского на горнолыжном склоне, а заодно устроить фотосет с минипигом. Корреспондент РИАМО выбрала пять мест в Московской области, где точно не будет скучно на Новый год.

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Новогодний бал абсурда в «Гуслице»

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По традиции арт-усадьба «Гуслица» удивит гостей креативной вечеринкой – на Новый 2019 год здесь предлагают отправится в открытый «Гусьмос» и совершить удивительное путешествие между мирами. Специально для этого на территории усадьбы установят три музыкальные сцены, а также организуют «дикий театр», мастер-классы «по внеземным технологиям» и «аппликационное новогоднее шоу». Единственное правило мероприятия – никакого алкоголя, праздничный фуршет будет состоять из вкусных и полезных блюд. Фишкой вечера станет возможность получить предсказание у «густролога» на грядущий год.

Где: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, арт-усадьба «Гуслица»

Стоимость: программа с 31 декабря по 3 января – 4 000 рублей

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Пионерский Новый год в «Веретьево»

Вожатые арт-усадьбы «Веретьево» в духе советского пионерлагеря к Новому году подготовили настоящую зарницу для взрослых пионеров и октябрят. Гостей ждет костер до самого неба под звуки барабанов, файер-шоу с салютом, хороводы вокруг елки и праздничный ужин из фермерских продуктов. В качестве главной забавы предлагается устроить фотоохоту на оленей. Для тех, кто решит задержаться и поселиться в одном из необычных корпусов, в новогодние каникулы откроют горку, с которой можно будет скатиться со свистом на ледянке, проведут соревнования по пейнтболу и устроят лепку снеговика на скорость. А по вечерам в усадьбе можно устраивать уютные посиделки у камина с глинтвейном и пышками. Также вожатые предложат прогуляться на ферму и пообщаться с оленями, муфлонами и другими обитателями.

Где: Московская область, Талдомский район, арт-усадьба «Веретьево»

Стоимость: праздничный банкет – 4 000 рублей с человека, развлекательная программа – 4 500 рублей за 2 суток, проживание с 31 декабря по 2 января – от 5 400 рублей.

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Домашний Новый год в Звенигороде

По-домашнему уютный Новый год на свежем воздухе обещают устроить в шале-отеле «Таежные дачи», затерявшемся в лесах недалеко от Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Для ценителей русской старины и простого человеческого счастья организаторы обещают ароматную ель в каждом домике, стрельбу из луков, таежный костер, катание на розвальнях, мастер-класс по лепке пельменей и кедровую парилку. Угощения тоже будут нетривиальные – уха из котелка по бабушкиному рецепту и чай из самовара, растопленного шишками. Праздничное застолье пролетит в ритме танца под звуки фейерверков, а пары смогут устроить романтическую фотосессию на музыкальном катке.

Где: Московская область, г. Звенигород

Стоимость: с 29 декабря по 1 января – от 20 000 рублей с проживанием

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Новый год в горнолыжном клубе Леонида Тягачева

Экстремалы, которым не сидится за новогодним столом, смогут отправиться в горнолыжный клуб Леонида Тягачева, чтобы практически под бой курантов покататься на лыжах и сноубордах. 31 декабря для всех посетителей здесь устроят вечеринку с конкурсами и танцами под зажигательную музыку и шоу ультрафиолетовых мыльных пузырей, а подъемники будут работать даже в новогоднюю ночь. Кроме Деда Мороза со Снегурочкой, здесь можно будет встретиться с живым символом 2019 года – микропигом и устроить с ним фотосессию, либо заказать портрет художнику-шаржисту. Среди угощений – блюда от шеф-повара: оливье по рецепту 1904 года с раковыми шейками и сочный петух в вине.

Где: Московская область, Дмитровский район, д. Шуколово

Стоимость: для проживающих в гостинице – 6 400 рублей, для гостей без проживания – 8 000 рублей.

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Голливудская вечеринка в эко-отеле «Актер»

Для тех, кто мечтает примерить на себя роль голливудской звезды, подготовили костюмированную вечеринку в стиле «Голливуд». Гостей подмосковного эко-отеля «Актер» ожидают эксклюзивные декорации, вручение «Оскаров», захватывающая шоу-программа, лучшие саундтреки с киноафишами и, конечно же, возможность выпить бокал шампанского на красной ковровой дорожке. Новогодние каникулы порадуют не меньше: на территории отеля будет работать банный комплекс со спа-процедурами, а любители активного отдыха могут прокатиться с ветерком в упряжке с хаски, на тюбингах и санках.

Где: Московская область, Рузский район, д. Устье

Стоимость: проживание с 30 декабря по 2 января – от 21 000 рублей; новогодний банкет для взрослых - 5000 рублей, для детей до 16 лет – 3 500 рублей

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