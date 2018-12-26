РИАМО - 26 дек. Две ультрасовременные детские клиники начнут строить в Подмосковье в следующем году, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Строим две ультрасовременные детские клиники в Красногорске и на противоположной стороне Московской области. Идет проектирование, мы должны начать строить в 2019 году», – сказал Воробьев.

По его словам, сдача клиник запланирована на 2022 год.

За пять лет в здравоохранении Московской области отремонтировали 80% детских поликлиник, женских консультаций, число врачей увеличилось до 24 тысяч. Здравоохранение в числе приоритетных направлений в бюджете Подмосковья на 2019 год, наряду с образованием, экологией, развитием транспортной инфраструктуры.