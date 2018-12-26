РИАМО - 26 дек. В доме правительства Московской области более 30 медицинским работникам Подмосковья вручили свидетельства на жилье по программе «Социальная ипотека», передает в среду корреспондент РИАМО.

«Сегодня у нас очень важный заключительный этап получения наших свидетельств на социальную ипотеку нашими медицинскими работниками. За этот год 280 человек получили свидетельства, за все время реализации программы уже 800 человек», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Свидетельства получили врачи-терапевты участковые: Карина Алиева из Клинской городской больницы, Севиндж Керимова из Звенигородской центральной городской больницы, Андрей Соломатин из Солнечногорской центральной районной больницы, Светлана Цыганкова из Подольской городской поликлиники №1, Татьяна Чубарь и Ирина Шилова из Центральной городской клинической больницы Реутова.

Кроме того, сертификаты на жилье по соципотеке вручили врачам-педиатрам участковым: Марине Вихаревой из Подольской районной больницы, Ольге Голубевой из Краснознаменской городской детской поликлиники.

Также сертификаты получили Гульчехра Раджапова из Московского областного центра охраны материнства и детства, Ольга Федорина из Раменской центральной районной больницы, Диана Хачетлова из Красногорской городской больницы №2, а также врач-психиатр участковый Анастасия Грекова из Балашихинского психоневрологического диспансера.

Фельдшеры скорой медицинской помощи также получили сертификаты: Гузель Ернеева, Кристина Жирникова, Ксения Конова, Оксана Смирнова, Марина Смолина, Татьяна Стеценко, Дмитрий Цыбулин и Анжелика Шмелева из Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Помимо этого, министр здравоохранения Московской области вручил свидетельства на жилье врачам-акушерам-гинекологам – Наталье Антиповой из Щелковского перинатального центра, Наталье Уваровой из Подольского родильного дома, а также врачам-анестезиологам-реаниматологам – Дмитрию Бабаеву из Шатурской центральной районной больницы, Александру Бенцлеру из Дедовской городской больницы, Евгению Гайдукову и Сослану Губаеву из Красногорской городской больницы №1, Зарине Хатамовой из Видновского перинатального центра и Алексею Шину из Можайской центральной районной больницы.

Также сертификаты получили врач-хирург Яна Муравьева из Московского областного госпиталя для ветеранов войн, врач-офтальмолог Рамина Мусаева из Одинцовской центральной районной больницы, врач-клинической лабораторной диагностики Инна Гужева из Щелковского перинатального центра и рентгенолаборант Евгения Шихова из Королевской городской больницы.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Более 1,2 тысячи человек стали ее участниками с 2016 года. В рамках программы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается только гасить проценты по кредиту. Участие в программе могут принимать врачи, учителя и ученые.