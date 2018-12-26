РИАМО - 26 дек. На 136-м километре трассы М5 «Урал» городского округа Луховицы произошло столкновение легкового автомобиля и грузовой «Газели», в результате аварии один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В полдень (26 декабря – ред.) на 136-м километре трассы М5 произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и «Газели». В результате один человек погиб, один пострадавший», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.