РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. В связи с участившимися случаями кражи металлоконструкций линий электропередач (ЛЭП) энергетики Люберец напоминают местным жителям, что кража на энергообъекте и иные вандальные действия уголовно наказуемы, говорится в сообщении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Московское предприятие магистральных электрических сетей.

«За последнее время участились случаи правонарушений, связанных с кражей металлоконструкций высоковольтных линий электропередачи и элементов оборудования подстанций, а также неоднократные расстрелы гирлянды изоляторов ЛЭП так называемыми «охотниками». Злоумышленники спиливают стальные уголки опор, расстреливают гирлянды изоляторов, проникают на подстанции с целью кражи кабеля», – отмечается в сообщении.

ЛЭП относятся к числу объектов жизнеобеспечения, поэтому такие кражи по масштабу возможных последствий сравнимы с диверсиями или терактами. ЛЭП и подстанции обеспечивают электроэнергией населенные пункты, а также промышленные предприятия, объекты ЖКХ. Аварии с выходом из строя электросетевых объектов особенно опасны зимой, в период пиковых нагрузок на сети.

Замена одной опоры, потерявшей жесткость конструкции и упавшей из-за спиленных уголков, обходится в сумму около 3 миллионов рублей. Потери компенсируются не только за счет энергокомпании, но и за счет потребителей: затраты на ремонтные и аварийно-восстановительные работы закладываются в тариф.

Кража на энергообъекте или вандальные действия в виде расстрела гирлянды изоляторов в соответствии со статьей «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» караются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет. Также данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до полугода.

Каждый энергообъект – зона повышенной опасности, и незаконное проникновение на его территорию – это риск для жизни и здоровья.

Ежегодно фиксируются случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности.