РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал 2018 год прорывным во взаимоотношениях с Москвой, по его словам, у команд Подмосковья и столицы очень тесная интеграция.

«В отношениях, партнерстве с Москвой 2018 год был прорывным. Но, будучи в хороших отношениях с мэром (столицы Сергеем Собяниным – ред.), всегда говорили, что у нас конфликт интересов. Но я считаю, что мы этот миф развеяли и по мусору, и по дорожной инфраструктуре, и по льготному проезду, и по работе с дачниками, и по совместному проекту по чистой воде, и по туризму. Мы видим, что партнерство и уступки друг другу делают жизнь людей комфортнее и качественнее в Московском регионе», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Он добавил, что на уровне команд у Москвы и Подмосковья очень тесная интеграция.