РИАМО - 26 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «ТД «Апполо» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ТД «Апполо» на действия ГКУ МО «Мособлрезерв» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку недостающего до норм обеспечения установленных групп населения Московской области имущества гражданской обороны.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд», – отмечается в материале.

Арбитражный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.