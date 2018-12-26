РИАМО - 26 дек. Филевская линия столичного метрополитена полностью перешла на новые поезда «Москва», которые отличаются особой надежностью и повышенным комфортом для пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего за полгода на смену «Русичам» пришли 27 новых составов», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Собянин добавил, что данные поезда более комфортные и надежные.

«Поезда специально спроектированы для движения по наземным участкам метро», – заключил он.

В столичное метро с начала 2018 года поступили 63 поезда «Москва», которые курсируют на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филевской линиях.

Впервые поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии метро — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. Ввесной этого года инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

В поезде «Москва» сквозной проход через все вагоны. Составы удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Заряжать смартфоны и планшеты можно с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Кроме того, новые составы на 15% вместительнее. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки пассажиров стали комфортнее.