РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 дек. Рождественскую ярмарку «Зима в Подмосковье» открыли в среду на площади «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, ее посетители смогут принять участие в мастер-классах, приобрести товары подмосковных производителей, покататься на паровозике и каруселях, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель организатора ярмарки.

«У нас выстроен подмосковный вокзал, с которого можно совершить путешествие на паровозике. На территории стоят 50 домиков, часть из них отдали под торговые ряды, где можно купить продукцию из городов Подмосковья. Также есть зона мастер-классов, где можно сделать новогодний подарок», – сказал представитель организатора.

По его словам, на ярмарке работает камера хранения подарков. Любой желающий может в лототроне вытащить номер ячейки. Хранитель ключей откроет ее, и участник интерактивной игры может забрать то, что лежит в этой ячейке. Взамен нужно положить свой сувенир для следующего участника.

«Каждый вечер у нас будут проходить различные уличные спектакли. Ежедневно будем устраивать интерактивную программу для детей с участием артистов уличных театров. Четыре раза в день будем показывать видеоролики о достопримечательностях городов Подмосковья», – отметил представитель.

На ярмарке установили карусель, на которой каждый желающий сможет прокатиться бесплатно.

Ярмарка работает с 12:00 до 20:00 до 30 декабря, а также со 2 по 8 января 2019 года. 31 декабря ярмарка закроется в 18:00, 1 января 2019 года – выходной.