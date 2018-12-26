РИАМО - 26 дек. На достройку объектов Urban Group в Подмосковье в 2019 году планируют направить 3 миллиарда рублей, столько же было выделено в 2018-м, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году 3 миллиарда рублей выделили, в следующем, думаю, такая же сумма будет выделена (на Urban Group - ред.)», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Как уточняется в пояснительном материале, степень готовности домов Urban Group разная. Помимо домов, будут достраивать также социальные объекты - 10 детских садов и пять школ.

В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене.

Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством Российской Федерации.