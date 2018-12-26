РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих собственные блоги, за 2018 год, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов страны, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в средствах массовой информации.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав российских регионов стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым). Четвертое место у Андрея Воробьева (Московская область), пятое – у Евгения Куйвашева (Свердловская область).

За год СМИ цитировали несколько записей в блогах подмосковного губернатора. Воробьев в «ВКонтакте» сообщал, что готовится «большой проект благоустройства Волоколамска», чтобы «вдохнуть новую жизнь в город». Также в Instagram он писал, что первый автомобиль Mercedes, выпущенный на заводе в Солнечногорске, выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.

Двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров замкнули Александр Моор (Тюменская область), Вадим Шумков (Курганская область) и Василий Орлов (Амурская область).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 48,1 тысячи источников, среди которых российские телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования – с января по декабрь 2018 года.