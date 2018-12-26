РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. В подмосковной Балашихе до Нового года будут работать 26 елочных базаров, купить елку на них можно будет с 9:00 до 24:00, а 31 декабря – до 22:00, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

«Главный символ Нового года можно приобрести до 31 декабря на открывшихся в Балашихе елочных базарах. Всего на территории городского округа их 26. Все они оформлены в стилистике бренда «Зима в Подмосковье». Часть из них расположены около крупных торговых центров (ТЦ «Вертикаль», ТЦ «АТАК», ТЦ на шоссе Энтузиастов, 66), остальные – на центральных улицах и в микрорайонах Балашихи. Работают елочные базары до полуночи», – сказала Кочеткова.

Она добавила, что 31 декабря елочные базары будут работать до 22:00.

Российские ели будут стоить на них от 600 до 800 рублей за погонный метр, а импортные – от 2 до 2,5 тысяч рублей за погонный метр.