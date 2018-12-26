РИАМО - 26 дек. В январе в Московской областной таможне стартует первый этап реорганизации таможни в рамках создания Московского областного таможенного поста центра электронного декларирования, который будет крупнейшим в России, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«На посту в ежедневном режиме будут обрабатывать более 2 тысяч деклараций на товары. В данный момент весь массив электронных документов распределяется по 22 таможенным постам, разбросанным по Московской области. После реорганизации декларационный массив будет сконцентрирован в центре электронного декларирования, который будет размещен в Москве в районе Царицыно», – говорится в сообщении.

В настоящий момент активно идет подбор квалифицированных специалистов из числа должностных лиц таможенных постов. Перемещение личного состава на новый пост произойдет в три этапа. По результатам проведения всех запланированных мероприятий штатная численность центра электронного декларирования составит 332 должностных лица.

«В новом здании будут созданы максимально комфортные условия для работы личного состава. Рабочие места будут оснащены высокопроизводительными компьютерами, необходимой техникой. Для центра электронного декларирования выделяются каналы связи высокой пропускной способности, современное коммутационное и серверное оборудование, создаются высокотехнологичные инженерные системы», – отметил первый заместитель начальника Московской областной таможни Александр Дуров.

По его словам, центр электронного декларирования по своей сути является специализированным таможенным органом, компетенция которого ограничивается совершением таможенных операций исключительно в электронной форме.

Новый пост будет работать в ежедневном 12-ти часовом режиме с 8:00 до 20:00. Сдача и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на конец января 2019 года.

«Планируется, что центр электронного декларирования Московской областной таможни будет полностью укомплектован и заработает в полную мощность к концу февраля», – заключил Дуров.