РИАМО - 26 дек. В Подмосковье продолжают разрабатывать проект строительства сети легкорельсового транспорта (ЛРТ), в 2019 году появятся первые конкретные решения по этому проекту, сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

«Москва активно расширяет метро на своей территории, предложен другой вариант - сквозные диаметры, их будет пять. Первый мы открыли - это Одинцово. Дальше будут сквозные пять диаметров, они решают проблемы доезда до Москвы, напрашивается следующее кольцо. У нас есть проект ЛРТ, мы его смотрим, не стоим на месте», - сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что такие масштабные проекты, как ЛРТ, должны серьезно прорабатываться.

«Сейчас мы ищем модель, чтобы частный инвестор какую-то часть, 30-50-70%, вложил в ЛРТ. И если поток достаточный, то этот проект - а он будет стоить несколько сотен миллиардов рублей - он «полетит». В течение 2019 года мы внесем ясность в проект ЛРТ», - заключил Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья сообщала, что строительством легкорельсового транспорта в регионе заинтересовались компании из Италии, Турции и Китая.

Согласно разработанной концепции, кольцевая линия должна проходить через 26 крупнейших городов Подмосковья с совокупным населением 2,5 миллиона человек и иметь ответвления ко всем аэропортам Московского авиационного узла, включая «Жуковский». Предполагается, что общая протяженность линии с ответвлениями составит 246 километров, из которых 192 будут проходить по территории Московской области и 54 – по территории Москвы.

Строительство первого пускового комплекса протяженностью 74,1 километра запланировано от городского округа Подольск до Климовска, Домодедова и аэропорта «Домодедово», далее – до Раменского и аэропорта «Жуковский». По плану трасса будет включать 16 остановочных пунктов, девять транспортно-пересадочных узлов, три пересадки на железнодорожный транспорт и две – на воздушный.