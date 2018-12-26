РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев спрогнозировал снижение объема строительства жилья, он отметил, что в регионе принимаются серьезные меры для решения проблем обманутых дольщиков.

«Я вижу, что да (снизятся объемы строительства - ред.). Во всем мире доходы человека и стоимость ипотеки определяет спрос. Ключевым увеличивающим спрос на жилье моментом является доступность ипотеки», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Он отметил, что в регионе принимаются серьезные меры для решения проблем обманутых дольщиков.

Ранее Воробьев рассказал, что обманутым дольщикам в Подмосковье в 2019 году планируют выдать более 19 тысяч ключей от нового жилья.