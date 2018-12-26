РИАМО – 26 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наказал правительству не расслабляться в предстоящие новогодние праздники и следить за происходящим в стране, сообщает Газета.ru.

Во время совещания кабинета министров с президентом России Владимиром Путиным премьер заявил, что министры хотели бы поздравить главу государства с наступающими праздниками и пожелать ему успехов в осуществлении планов страны.

«Конечно, у президента всегда особый, напряженный график работы, правительство тоже не должно расслабляться, и в новогодние каникулы все должны следить за ситуацией в стране», – подчеркнул Медведев.

Новогодние каникулы начнутся после шестидневной рабочей недели, которая завершится 30 декабря. Выходные продлятся 10 дней, до 8 января.