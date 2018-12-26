РИАМО - 26 дек. Обманутым дольщикам в Подмосковье в 2019 году планируют выдать более 19 тысяч ключей, начиная с 2014-2015 годов, обманутым дольщикам в регионе ежегодно выдавали 4 тысячи ключей, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы поставили рекорд всех времен, мы выдали 10,5 -10,7 тысячи ключей обманутым дольщикам. А в следующем году мы должны выдать еще порядка 19 тысяч ключей обманутым дольщикам», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что, начиная с 2014-2015 годов, обманутым дольщикам ежегодно выдавали 4 тысячи ключей.

«Это очень печальная история, когда коммерсанты, горе-строители оставили нам такое наследство. Сейчас государство несет за это ответственность и бросает такие ресурсы. Президент поставил задачу пресечь это безобразие, приняты поправки в закон, которые с 1 июля 2018 года уже ужесточили, то есть сейчас каждый платеж строителя отслеживает банк», - подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев сообщал, что за последние годы ключи от нового жилья получили около 26-27 тысяч обманутых дольщиков. На эти цели были направлены 60 миллиардов рублей.