РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду встретился с журналистами региональных и федеральных СМИ, глава региона поблагодарил корреспондентов и редакторов за работу и ответил на значимые для Московского региона вопросы.

«Прежде чем приступать к работе, я хотел поблагодарить тех, кто работает с нами, со мной уже долгое время, стабильно, продолжительно. Я рассчитываю, что те журналисты, корреспонденты, которые тратят много сил и энергии на то, чтобы посетить самые разные уголки Подмосковья, тоже профессионально растут, взрослеют, крепчают. Я понимаю, что у вас очень хлопотная работа, вы чаще передвигаетесь наземным транспортом, мы пользуемся часто воздухом», – сказал Воробьев.

Андрей Воробьев провел встречу с журналистами в среду в доме правительства Московской области. Глава региона ответил на вопросы представителей СМИ по разным темам – экология, здравоохранение, ЖКХ и другие.