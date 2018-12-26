РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. Детский сад №35 «Эврика» из подмосковного Королева стал победителем пятого федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2018», написала председатель городского комитета образования Ирина Ваврик в своем Instagram-аккаунте.

Награждение победителей состоялось 25 декабря на базе образовательного центра «Успех» в городе Троицк (Москва).

«Коллектив детского сада №35 «Эврика» награжден дипломом победителя и жемчужиной за победу в номинации «Ребенок в высокотехнологичном обществе». Поздравляем и гордимся!» – написала Ваврик.

Также на конкурсе наградили коллективы из Жуковского, Троицка, Одинцова, Орла, Рязани, Нижнего Тагила, Ростова-на-Дону, Москвы, Новоуральска, Кирова, Республики Бурятия, Читы, Казани, Свердловска.